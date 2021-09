Jeanfi Janssens : Perte de connaissance et sang sur le crâne, il donne des nouvelles

Tout va donc bien, il n'y a pas eu de marre de sang !

Le 9 septembre 2021, au micro de RTL et de l'émission de Laurent Ruquier, Jeanfi Jannsens avait raconté : "Je suis dans la canapé, tranquille, à l'aise, il est vers midi et je me repose un peu avant les informations. Et j'entends que ça sonne, j'avais commandé un jouet pour ma chatte, un cadeau de convalescence. Je me lève pour pas louper l'appel et je sais pas ce qu'il s'est passé, je me suis réveillé par terre (...) J'étais tombé, je m'étais assommé et j'avais du sang à la tête. Je me suis réveillé par terre à côté de l'interphone, une perte de connaissance dont je ne sais pas combien de temps elle a duré. Je me suis relevé, je suis allé à la cuisine, je saignais. Et cela m'a rassuré parce que ça voulait dire que c'était pas intra crânien. J'ai mis une poche de glace et je suis venu faire Les Grosses Têtes l'après-midi mais je marchais au ralenti."

Jeanfi Janssens s'est ensuite bien rendu à l'hôpital où les médecins ont pu observer un bel hématome qui s'était déjà résorbé. Pas de quoi donc enterrer l'humoriste tout de suite !