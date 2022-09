Jeanne Mas maman : rares confidences sur ses "talentueux" enfants, Victoria et Christopher

Elle est partie répandre le rouge et le noir, pendant dix-sept ans, aux Etats-Unis. Aujourd'hui, Jeanne Mas est de retour en nos frontières. Elle a quitté l'Arizona pour retrouver la banlieue parisienne dans laquelle elle a élevé ses deux enfants, là où est né son petit dernier. Côté travail, la chanteuse ne chôme pas. Elle enchante à nouveau la scène, et le public français, et interprétera notamment son répertoire le 24 septembre prochain au Théâtre de la Tour Eiffel de Paris. Elle sort également un livre, Générations vegan, le livre de tous les apprentis vegan, aux éditions Hugo, dans lequel elle dévoile notamment les recette de son fils Christopher.

De nature plutôt discrète, Christopher est aujourd'hui en couverture d'un ouvrage culinaire avec sa mère. Il est le fils cadet de Jeanne Mas, maman de la romancière Victoria - qui a récemment publié son deuxième livre. "Je pense que mes enfants ne me doivent aucun de leurs talents, explique l'artiste dans les pages du magazine Gala. Victoria a eu cette passion de la littérature et cette envie d'écrire très, très jeune. Elle a lu des auteurs que je n'ai jamais lus et que je ne lirai sans doute jamais, parce que je suis branchée sur tout ce qui est homéopathie, bienêtre, biologie, on est vraiment dans des secteurs différents. Quant à Christopher, qui est ingénieur du son, il adore cuisiner, mélanger les ingrédients, chose que je ne fais pas. Ils ont fait leurs propres choix. Je n'ai fait que les respecter et les accompagner."

Les hommes ont toujours été des obstacles

Jeanne Mas n'a peut-être pas appris les gammes et les arpèges à ses enfants, mais elle a mis un point d'honneur à leur inculquer des valeurs humaines. Le respect d'autrui, du monde animal et de la planète. On ignore avec qui la chanteuse a eu sa fille et son fils, mais une chose est sûre, elle n'a prévu ni d'en parler... ni de se trouver un nouveau compagnon, malgré quelques tentatives. "Il y a longtemps que ça ne m'effleure plus. Je n'ai plus envie d'avoir un obstacle dans ma vie et, pour moi, les hommes ont toujours été des obstacles à mon épanouissement, assure-t-elle. Je ne suis pas dans la recherche. J'ai tellement d'autres choses à accomplir que me mettre en couple. Et puis mon médium m'a dit qu'il n'y avait rien à l'horizon de romantique et de sentimental !"

Retrouvez l'interview intégrale de Jeanne Mas dans le magazine Gala, n°1528, du 22 septembre 2022.