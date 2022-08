Jeanne Mas : Sa fille, la "très discrète" Victoria, se révèle au grand public !

Artistes de mère en fille, mais chacune dans son domaine ! Loin des studios d'enregistrement, Victoria, l'aînée de Jeanne Mas, a d'abord été assistante de production, scripte et photographe de plateau dans le domaine du cinéma... avant de devenir l'autrice accomplie qu'elle est. Son première roman, récit de l'enfermement à la Salpêtrière d'une jeune femme qui disait voir des esprits, intitulé Bal des folles, avait été récompensé d'un Prix Stanislas et d'un prix Première Plume en 2019, année de sa parution. La voilà de retour, en librairie, avec Un miracle, l'histoire d'un orphelin qui assure avoir vu la Vierge.

L'aspect mystique de ses récits n'est pas seul à surprendre ses lecteurs. A la sortie de son premier ouvrage, peu connaissaient son existence. "J'avais toujours été très discrète, rappelle-t-elle dans les colonnes du magazine Paris Match. Alors on était étonné que d'un coup se révèle la fille de Jeanne Mas". Victoria n'est d'ailleurs pas la seule enfant de l'interprète du titre En rouge et noir. Si l'on ignore beaucoup de choses à propos de la vie privée de la chanteuse, on sait tout de même que Christopher, son fils cadet, est né en 1992 et qu'il est ingénieur du son pour le septième art.

On ne fait pas le même métier

De son côté, Jeanne Mas n'entretenait pas une bonne relation avec ses parents. Leur manque de liens l'avait même poussée à tenter de se suicider. C'est pourquoi elle n'a pas souhaité répéter ce schéma catastrophique avec ses propres enfants. Pour autant, s'appeler Victoria Mas n'a jamais spécialement été un avantage, en terme de popularité, pour la romancière... si ce n'est qu'elle est sans cesse obligée d'évoquer sa célèbre mère en interview. "Ça ne m'agace pas, expliquait-elle toutefois sur le plateau de l'émission On n'est pas couché. Je comprends effectivement qu'il y ait un effet de curiosité d'autant que j'ai été très discrète jusqu'ici. Donc c'est comme si les gens découvrait qu'elle avait une fille. Après, on ne fait pas le même métier. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir fait mon parcours tellement de mon côté. Je vis en France, elle vit à l'étranger. On a été très peu impliquées l'une dans la profession de l'autre..."

Retrouvez l'interview de Victoria Mas dans le magazine Paris Match, n°3825, du 25 août 2022.