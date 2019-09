Victoria Mas, sa relation avec sa mère Jeanne Mas : elle met les choses au clair

Victoria Mas était l'une des invitées de On n'est pas couché. Les chroniqueurs du talk show de France 2 ont tous applaudi son premier roman, Le Bal des folles (ed Albin Michel), paru le 21 août dernier. Déjà saluée par le prix Stanislas et le prix Première Plume 2019, elle est également la fille de la chanteuse Jeanne Mas.

Une filiation qui a suscité la curiosité de Laurent Ruquier, lequel s'est permis de la questionner à ce sujet en fin d'émission. Victoria Mas est-elle irritée d'évoquer sa maman ? "Non, ça ne m'agace pas. Je comprends effectivement qu'il y ait un effet de curiosité d'autant que j'ai été très discrète jusqu'ici. Donc c'est comme si les gens découvrait qu'elle avait une fille. Après, on ne fait pas le même métier", explique-t-elle sur le plateau d'On n'est pas couché.

Pas embarrassée par cette question, Victoria Mas explique ensuite que sa carrière et celle de sa mère sont parfaitement dissociées. "Ça ne m'agace pas, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir fait mon parcours tellement de mon côté. Je vis en France, elle vit à l'étranger. On a été très peu impliquées l'une dans la profession de l'autre", poursuit-elle.

Mais la chanson et l'écriture sont intimement liées. Laurent Ruquier, bien informé, a évoqué ces chansons écrites par Victoria Mas. "Ah, non mais ça... Mais, moi, je suis romancière. Les chansons, elles restent dans mon salon. C'est une autre forme de création et d'approche de l'écriture aussi. Quand je n'ai pas le temps d'écrire un roman, une chanson me permet de continuer à travailler mon écriture", indique la romancière, en lice pour le prix Renaudot.

L'occasion pour nous de prendre des nouvelles de Jeanne Mas, qui a obtenu la nationalité américaine il y a déjà quatre ans. Victoria, âgée d'une trentaine d'années, vit donc toujours à Paris. L'interprète de En rouge et noir a également un fils plus jeune, qui vit à New York. En mai dernier, elle revenait sur le devant de la scène avec une autobiographie, Réminiscences (ed Flammarion), et un double best of. Un concert à l'Olympia est d'ailleurs prévu au printemps 2020.