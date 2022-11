Jennifer Aniston divorcée de Brad Pitt : sa révélation difficile pour mettre fin aux lourds mensonges

Jennifer Aniston s'est dévoilée comme rarement lors d'une interview accordée au magazine Allure, dont elle fait la couverture sublime et peu vêtue. La star de Friends a estimé qu'il était temps pour elle d'évoquer publiquement son combat pour devenir mère et ainsi de faire taire certaines rumeurs au sujet de sa séparation avec Brad Pitt en 2005, après cinq ans de mariage. On lui aurait notamment reproché d'avoir choisi sa carrière d'actrice plutôt que de fonder une famille. "C'était des mensonges absolus... Toutes ces années de spéculation... C'était vraiment difficile", confie-t-elle avant de révéler qu'au contraire, elle a mis à l'époque tous les moyens en oeuvre pour lutter contre son infertilité et tomber enceinte.

"Je suis passée par les FIV (fécondation in vitro), je buvais des thés chinois. J'ai tout tenté. J'aurais tout donné si quelqu'un m'avait dit : 'Congèle tes ovules. Rends-toi service'. Vous n'y pensez juste pas", avoue-t-elle avant d'ajouter que maintenant, "c'est trop tard", la ménopause étant probablement passée par-là depuis. Mais elle n'a pour autant "aucun regret", au contraire. "En fait, je ressens un petit soulagement parce que maintenant, il n'y a plus de 'Est-ce que je peux ? Peut-être. Peut-être. Peut-être'. Je n'ai plus à y penser", estime-t-elle.