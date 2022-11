Diaporama : Jennifer Aniston divorcée de Brad Pitt : sa révélation difficile pour mettre fin aux lourds mensonges

Jennifer Aniston et Brad Pitt à Los Angeles. © Abaca

Jennifer Aniston à la première de la série d'Apple TV+ "The Morning Show" au Lincoln Center à New York. © BestImage

Jennifer Aniston et Brad Pitt à la première du film "Erin Brockovich" à Los Angeles en 2000. © Abaca

Jennifer Aniston sur le tournage de la série "The Morning Show" à Los Angeles, le 9 février 2021. © BestImage

Brad Pitt et Jennifer Aniston au Festival de Cannes en 2004. © Abaca

8 / 12