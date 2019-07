Jennifer Aniston : Plus belle qu'Angelina Jolie, grâce à un traitement de luxe

Santé mentale et bien-être sont au coeur de nombreux débats. Jennifer Aniston pourrait y contribuer : l'actrice de 50 ans investit une petite fortune dans une thérapie et se porte comme un charme...

L'info est signée du Daily Mail ! Le quotidien britannique fait des révélations sur Jennifer Aniston, extraites d'un livre que l'auteur Ian Halperin s'apprête à faire paraître intitulé Friends with Benefits. Ian Halperin explique que l'ancienne héroïne de la série Friends, récemment vue au Mexique pour les 55 ans de son amie et ex-partenaire à l'écran Courteney Cox, se porte mieux que jamais.

Très soucieuse de son bien-être intérieur et extérieur, Jennifer Aniston dépenserait quelque 200 000 dollars (près de 180 000 euros) par an en thérapie (la méditation l'avait notamment aidée à surmonter la mort de sa mère, en 2016), en yoga et en laser esthétique. A quoi s'ajoutent ses produits de beauté et de soins (estimés à 1 500 euros par mois), les dépenses pour ses cheveux, pour son coach de fitness personnel, son nutritionniste ou encore ses vêtements et ses voyages, qu'elle considérerait comme "la clé pour rester jeune et curieuse".

Un traitement de choc qui produit ses effets puisque son entourage ne l'a jamais connue aussi bien dans ses baskets. "Elle ne recherche pas vraiment le bonheur, elle recherche le bien-être, insiste l'une des 350 sources consultées par l'auteur de best-sellers. Et, clairement, elle l'a trouvé. Elle a vraiment mûri en tant que personne ces dernières années. Elle illumine les lieux partout où elle passe. Je ne crois pas qu'il y ait eu une seule actrice qui ait l'air aussi bien à 50 ans que Jen."