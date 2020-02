Jennifer Lauret dévoile les dessous de sa nouvelle vie...

À 40 ans, la comédienne Jennifer Lauret donne de ses nouvelles dans les pages du magazine Ici Paris. Celle que les téléspectateurs ont découverte dans les séries Julie Lescaut et Une famille formidable s'épanouit loin du petit écran, avec son mari Patrick.

Interrogée sur sa nouvelle vie, Jennifer Lauret a ainsi révélé avoir un nouveau domaine d'activité depuis qu'elle a laissé tomber sa gestion de chambres d'hôtes. "Avec Patrick et un associé, nous venons d'ouvrir un bar à tapas à Bordeaux, Le Sababa, [près du Palais Gallien, NDLR] et il cartonne", a-t-elle confié non sans une grande fierté à Ici Paris. Et la comédienne de donner quelques précisions sur un éventuel retour à la télé, elle que l'on a aussi vue ces dernières années dans la populaire série Camping Paradis : "Je n'en sais absolument rien ! J'ai plein de petits projets qui se mettent en place, mais rien de précis pour le moment. La télé me manque, mais je ne suis pas en dépression."

Jennifer Lauret avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de clamer qu'elle n'avait jamais gagné des fortunes grâce au petit écran et que travailler dans un autre domaine n'était donc pas un véritable bouleversement. En revanche, elle continue de garder le contact avec ses anciens partenaires de télé, à l'exception de Laurent Ournac qu'elle considère juste comme "un collègue" et avec lequel n'a pas d'atomes crochus. "Avec Véro [Véronique Genest, NDLR], on se téléphone très souvent et il nous arrive de partir en vacances ensemble. On s'aime, c'est indéniable. (...) J'ai des contacts avec Anny Duperey, Roméo Sarfati ou Alex Thibault...", a-t-elle confié.

Mais le plus important, c'est que Jennifer Lauret peut profiter tranquillement de son clan, elle qui est la maman de quatre enfants : Carla (21 ans), née de sa précédente relation avec Yannick, Shaana (13 ans), Anna (10 ans) et Nell (8 ans).

L'interview intégrale de Jennifer Lauret est à retrouver dans Ici Paris, dans les kiosques le 26 février 2020.