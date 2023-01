Jennifer Lauret mariée à 20 ans : qui est son ex-mari, père de sa fille Carla ?

Carla mon 1er grand bonheur

Maman poule, la jeune femme adresse régulièrement de belles déclarations d'amour à ses filles via son compte Instagram. Ainsi le 1er mai 2022 (date de naissance de sa fille aînée) elle indiquait en légende d'un cliché de Carla : "Il y a 22 ans je devenais maman pour la 1ère fois... Carla mon 1er grand bonheur. Mon amour, tu es devenue une très belle femme... Je suis si fière de toi. Je t'aime fort mon ange".

Interviewée par Télé-Loisirs, elle avait également évoqué ses filles qui seraient toutes tombées sous le charme de Tom, le fils de son amie Ingrid Chauvin. "Mes filles ont eu un coup de coeur pour Tom, et réciproquement. Ingrid et moi, nous nous voyons beaucoup sur le tournage. Et on passe aussi souvent nos week-ends ensemble avec nos deux familles." confiait-elle à propos de son acolyte dans la série Demain nous appartient.