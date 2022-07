Ingrid Chauvin : Son fils Tom, 6 ans, craquant les cheveux longs et déjà un grand coureur !

Ingrid Chauvin est une maman poule que chaque étape passée par son fils émerveille. La comédienne et son mari de l'époque Thierry Peythieu, papa de son fils, lui avaient même créé un compte Instagram. Désormais séparés, les parents s'alternent pour la garde de Tom, 6 ans. Et après avoir passé un peu de temps avec papa pour respirer l'air frais des montagnes, c'est avec maman que le petit garçon profite désormais... Et se dépense !

Dans une story Instagram dévoilée ce vendredi 29 juillet (voir diaporama), Ingrid Chauvin filme son jeune fils en pleine séance de sport intensif. Le garçon, cheveux longs, blonds et bouclés, s'affaire sur un vélo elliptique et autant dire qu'il n'est pas là pour rigoler. Dans une tenue rouge, Tom Peythieu enchaîne les mouvements à la vitesse de l'éclair. Même sa célèbre maman n'en revient pas : "A fond le petit bouchon", écrit-elle sur la vidéo. Ne reste plus qu'à lui en fournir un à sa taille pour que mère et fils partagent des séances de sport tous les deux !

Depuis la naissance de Tom, Ingrid Chauvin est aux anges. Il faut dire que deux ans avant l'arrivée du petit garçon, la comédienne et son mari de l'époque Thierry Peythieu venaient de vivre la pire chose que des parents puissent vivre : la perte d'un enfant. En octobre 2013, Ingrid Chauvin met au monde leur fille, Jade. Cinq mois plus tard, le bébé, atteint d'une malformation cardiaque, décédait : "Je venais de la déposer dans son lit et j'étais dans la cuisine en train de préparer son biberon. Tout à coup, j'ai ressenti un sentiment étrange, comme si l'ambiance qui se dégageait de sa chambre était différente. [...] Je suis restée près d'elle et, petit à petit, j'ai senti son pouls devenir de plus en plus faible. J'assistais, impuissante, au départ de ma fille", avait-elle confié à Paris Match.

Si la douleur de l'absence est toujours présente, Ingrid Chauvin va de l'avant, pour son bien, celui de son fils et celui de l'homme qui partage désormais sa vie. Officiellement séparée de Thierry Peythieu depuis novembre 2020, Ingrid Chauvin a retrouvé l'amour dans les bras de son amour de jeunesse, le photographe Philippe Warrin : "Je me rappelle que mon fils me disait : 'Pourquoi tu n'as pas d'amoureux, maman ?' Et quinze jours plus tard, je retombais sur cet homme que j'ai connu étant plus jeune. [...] On s'est retrouvés comme si l'on ne s'était jamais quittés ! Pourtant, dix-huit années se sont écoulées... Je dis : 'Merci la vie.'" Comme quoi, le hasard fait parfois très bien les choses.