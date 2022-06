Ingrid Chauvin câline avec son compagnon Philippe Warrin à la piscine

En légende de cette belle photo à quatre, Jennifer Lauret adresse un tendre message à son amie et collègue. "Il y a des rencontres magiques et marquantes... des évidences. On s'est reconnues de suite... Quand la fiction rejoint la réalité. Merci l'univers, merci la vie, merci @dna_TF1, merci @ingrid_chauvin_officiel", peut-on lire. Plus encore, en hashtag, la jolie brune qui joue le rôle de Raphaëlle Perraud dans la série ajoute les mots "amitié", "amour", "vérité".

Cette relation entre les deux actrices ne date pas d'hier. "C'est une très jolie rencontre. On se ressemble beaucoup. (...) Jennifer, c'est quelqu'un de simple, d'humain, de normal, et ça fait du bien. Surtout dans ce métier où les relations sont souvent superficielles", révélait Ingrid Chauvin à Télé 7 Jours en ce mois de juin 2022. Et de préciser que son fils Tom était également proche de Shaana (15 ans), Anna (11 ans) et Nell (10 ans), les enfants de Jennifer Lauret.