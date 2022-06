Ingrid Chauvin : Son fils Tom proche des enfants d'une autre star

Ingrid Chauvin est à l'honneur dans le magazine Télé 7 Jours de ce lundi 6 juin 2022. L'actrice a bien entendu évoqué son rôle dans la série à succès Demain nous appartient (où elle incarne Chloé Delcourt) mais a aussi révélé qu'elle était proche d'une autre actrice du feuilleton de TF1.

Depuis 2017, Ingrid Chauvin tient l'un des rôles principaux de DNA. Ainsi, elle a vu certains acteurs comme Lorie partir mais aussi certains nouveaux intégrer le casting. Patrick Guérineau, que le public connaissait sous les traits de Xavier dans Camping Paradis, a rejoint cette belle aventure en 2021 pour jouer Etienne Curtis. Cette année là, Jennifer Lauret a aussi eu le bonheur d'être choisie pour interpréter l'avocate Raphaëlle Perraud. Et en chemin, elle s'est fait une grande amie.

Ingrid Chauvin et l'ancienne star d'Une Famille formidable et Camping Paradis sont en effet devenues très proches. Une belle relation sur laquelle elle a levé le voile auprès de Télé 7 jours. "C'est une très jolie rencontre. On se ressemble beaucoup. (...) Jennifer, c'est quelqu'un de simple, d'humain, de normal, et ça fait du bien. Surtout dans ce métier où les relations sont souvent superficielles", a-t-elle confié. Leur belle complicité s'est étendue à leurs enfants.

Rappelons qu'avec son mari Patrick Sorrentino, Jennifer Lauret a eu Shaana (15 ans), Anna (11 ans) - qui a fait une apparition dans DNA -, et Nell (10 ans). Et d'une précédente relation est née Carla (23 ans). De son côté Ingrid Chauvin est l'heureuse maman de Tom (bientôt 6 ans, fruit de son ancienne union avec le réalisateur Thierry Peythieu). Et leurs enfants semblent aussi très proches. "Il m'arrive le week-end d'emmener ses filles dans un parc aquatique, avec mon fils", a conclu celle qui file aujourd'hui le parfait amour avec le photographe Philippe Warrin.

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 6 juin 2022.