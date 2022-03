Ingrid Chauvin et son ex Thierry Peythieu : Triste hommage à leur fille Jade, morte il y a 8 ans

Le souvenir est encore douloureux. Déjà huit ans qu'Ingrid Chauvin et son ex-mari Thierry Peythieu ont vécu le drame de leur vie, à savoir la mort de leur petite Jade le 25 mars 2014. Alors qu'elle était âgée de cinq mois à peine, la fillette a perdu la vie des suites d'une malformation cardiaque. Sur les réseaux sociaux, huit ans après jour pour jour, la comédienne et le producteur rendent hommage à leur petit ange.

C'est en story sur Instagram que l'ancien couple se rejoint pour une douce pensée à la regrettée Jade. Ingrid Chauvin partage un fond noir parsemé de poussière d'étoiles avec l'inscription du doux prénom de sa fille. Une image vaut mille mots, et celle-ci est d'autant plus parlante qu'un long texte. La jolie blonde de 48 ans souffre encore de la disparition de son premier bébé et ne manque pas de lui témoigner publiquement ses tendres pensées et tout son amour.

De son côté, Thierry Peythieu partage lui aussi sa peine. Il se trouve sur le tournage d'Ici tout commence en qualité de réalisateur. Sur le réseau social de partage d'images, il publie alors une photo d'un clap avec la date du jour, une symbolique sans aucun doute difficile à lire pour lui. "Forever love...", écrit-il, à savoir "amour pour toujours" traduit de l'anglais. De simples mots qui témoignent de sa peine et de sa douleur, bien des années après la perte de sa petite Jade.

Depuis la mort du bébé, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu se sont relevés tant bien que mal. Les ex-amoureux ont même de nouveau agrandi la famille. En effet, l'actrice star de Demain nous appartient a donné naissance au petit Tom en juin 2016. Désormais âgé de 5 ans, il fait le bonheur de ses parents. Une joie qu'ils vivent toutefois séparément depuis leur rupture, annoncée sur les réseaux sociaux en novembre 2020. Ni l'un ni l'autre n'a évoqué les raisons de cette séparation inattendue. Si Thierry Peythieu se fait discret sur ses amours, de son côté la belle Ingrid Chauvin semble plus heureuse que jamais dans les bras de son nouveau compagnon Philippe Warrin, un photographe. Une nouvelle vie où la petite Jade aura toujours sa place dans son coeur.