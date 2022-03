Diaporama Ingrid Chauvin et son ex Thierry Peythieu : Triste hommage à leur fille Jade, morte il y a 8 ans

Ingrid Chauvin et son ex Thierry Peythieu : Triste hommage à leur fille Jade, morte il y a 8 ans

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu - 21ème édition des NRJ Music Awards au Palais des festivals à Cannes. © Dominique Jacovides/Bestimage

Ingrid Chauvin et son ex-mari Thierry Peythieu rendent hommage à leur fille Jade, morte en 2014 alors qu'elle était âgée de quelques mois.

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu durant un photocall pour la 1ère édition du festival Canneseries, à Cannes, sur la plage du Gray d'Albion, le 9 avril 2018 . © Bruno Bebert / Bestimage

Ingrid Chauvin et son fils Tom célèbre l'anniversaire de Thierry Peythieu. Instagram. Le 1er mars 2020.

Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu durant le "Pink Carpet" des séries "Killing Eve" et "When Heroes Fly" lors du festival "Canneseries" à Cannes, le 8 avril 2018. © Rachid Bellak/Bestimage