Ingrid Chauvin en couple avec Philippe Warrin : rare photo de couple pour une occasion spéciale

La Saint-Valentin approche à grand pas. Un événement qu'Ingrid Chauvin partagera avec son compagnon, un photographe prénommé Philippe Warrin. Pour l'occasion, l'actrice de Demain nous appartient a partagé une rare photo en sa compagnie et en a profité pour évoquer l'un de ses projets.

Cela fait plus d'un an qu'Ingrid Chauvin est séparée du réalisateur Thierry Peythieu, pour des raisons que l'on ignore encore. Leur rupture avait été annoncée en novembre 2020. "Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l'annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage", avait-elle écrit. Depuis, l'actrice de 48 ans a retrouvé l'amour en la personne de Philippe Warrin.

Et le 1er février 2022, elle a partagé une rare photo de couple. On peut y découvrir la maman de Tom (5 ans et demi) souriante, en train de regarder sur le côté, tout en enlaçant son cher et tendre, dont on ne voit pas le visage. Mais son sourire est bien visible. "Bientôt la St-Valentin. Certains attendent cette date pour célébrer l'amour, d'autres le diffuse un peu chaque jour, puis d'autres encore l'espèrent toujours... Aimer, c'est ressentir et ressentir est un état merveilleux. Offrir, recevoir et partager... L'amour, on lui court après, on le retrouve, on le savoure. C'est en m'inspirant de ce sentiment que j'ai crée ce flacon 100 ml mademoiselle chauvin en édition limitée", peut-on lire en légende.