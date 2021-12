Ingrid Chauvin en couple avec Philippe Warrin, un ex : les coulisses de leurs belles retrouvailles

C'est une histoire qu'aurait pu vivre son personnage de Demain nous appartient (TF1) Chloé Delcourt tant l'histoire est belle et inattendue. Un an après l'annonce de sa séparation avec le réalisateur Thierry Peythieu (pour une raison toujours inconnue), Ingrid Chauvin a annoncé une belle nouvelle à ses abonnés Instagram, le 5 décembre 2021. Elle est de nouveau en couple avec un photographe prénommé Philippe Warrin. Un homme qu'elle connaissait déjà très bien comme l'a dévoilé Ici Paris, dans son édition du 8 décembre.

Après la pluie, vient le beau temps pour l'actrice de 48 ans. Ingrid Chauvin voit actuellement la vie en rose grâce à Philippe Warrin, un photographe de 59 ans qui avait réalisé le portrait officiel de Nicolas Sarkozy après son élection à la présidence de la République, en 2007. Il avait aussi eu le plaisir d'immortaliser la maman de Tom (5 ans)... avec laquelle il a eu une relation. Tous deux ont en effet vécu une relation durant plusieurs mois comme l'explique Ici Paris dans son numéro du 8 décembre 2021. Bien que leurs chemins se soient séparés, ils étaient restés en bons termes.

Le destin les aurait de nouveau réunis récemment à l'occasion d'une séance photo pour le magazine Gala. Et, immédiatement, une complicité se serait de nouveau installée entre Ingrid Chauvin et Philippe Warrin. Comme s'ils ne s'étaient jamais quittés. Désormais, c'est à eux de construire une nouvelle fois leur belle histoire qui, on l'espère, se terminera en "happy end".

C'est en postant une photo en noir et blanc d'elle en train d'être sublimée, son cher et tendre en arrière plan avec son appareil photo fixé sur elle, qu'Ingrid Chauvin avait partagé l'heureuse nouvelle. "J'aime cette photo, parce qu'elle représente le passé en même temps que l'avenir. Elle représente aussi, un impossible qui devient possible, puis un rêve qui devient la réalité d'aujourd'hui. 2 personnes peuvent - être faites pour être ensemble, mais pour diverses raisons ce n'est pas le bon timing. Mais... Le destin se charge du reste, les âmes soeurs finissent toujours par se retrouver !", avait-elle écrit en légende de sa publication. Et elle n'avait pas manqué de mentionner Philippe Warrin.