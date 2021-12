Ingrid Chauvin de nouveau en couple : tendre message pour confirmer avec Philippe Warrin

Un amour nouveau qui survient après son divorce avec son ancien époux, Thierry Peythieu, annoncé en novembre 2020. Une séparation nécessaire pour la mère de Tom (5 ans) qui depuis, s'est sentie un peu apaisée. "Comme beaucoup de femmes, je traverse des choses parfois difficiles mais à l'issue de tout cela, je me suis reconnectée avec moi-même. Je retrouve ma liberté de penser et d'être moi. Et j'ai un lien fabuleux avec mon fils. Je renoue avec la vie simple, la nature... Les priorités ont changé. Je vais vers ce qui est bon pour moi et ce qui est authentique", avait-elle expliqué à nos confrères de TVMag en novembre dernier, ajoutant avoir gagné une "grande confiance" en elle suite à cette épreuve de la vie.