Ingrid Chauvin prête à arrêter sa carrière pour son fils Tom : "Je m'organise autour de lui"

Ce n'est un secret pour personne, Ingrid Chauvin est une maman dévouée. La comédienne de 47 ans consacre même le plus clair de son temps à son fils Tom (né en 2016) pour qui elle est prête à tout, même à sacrifier sa carrière. En effet, la star de Demain nous appartient (TF1) qui est devenue au fil du temps l'une des personnalités préférées des Français n'aurait même aucun regret.

"Dans la vie, avant toute chose, je suis maman. Tom, c'est ma priorité. Je m'organise autour de lui. Je peux refuser des projets si ça perturbe trop notre quotidien, voire arrêter de travailler s'il le faut. Tous les jours, je fonce le chercher à l'école et je suis avec lui à cent pour cent jusqu'à ce qu'il s'endorme. Après, je redeviens comédienne et je bosse mes textes", a-t-elle confié à nos confrères de Télé-Star.

Il faut dire que ses moments avec l'adorable Tom apparaissent comme de véritables parenthèses enchantées pour Ingrid Chauvin. En mars dernier, elle a relaté leur petite routine qu'elle n'échangerait pour rien au monde dans les pages de Nous Deux. "Dès que je rentre du travail, je me consacre totalement à lui jusqu'à ce qu'il se couche. On prend le temps d'être ensemble. Avant son coucher, nous nous mettons dans une ambiance cosy, dans sa chambre avec des lumières douces. C'est notre petite bulle cocooning du soir avant de dormir".



Ingrid Chauvin est certainement d'autant plus encline à faire le bonheur de son fils qu'elle s'est séparée de son père, Thierry Peythieu. Après neuf ans de mariage, le couple a annoncé sa rupture en novembre 2020, à la surprise de tous. Ils seraient depuis en instance de divorce et tout se jouerait par "avocats interposés". Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu avaient pourtant réussi à surmonter ensemble la plus terrible des épreuves, à savoir la mort de leur premier enfant, Jade décédée à 5 mois en 2014.