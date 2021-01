Ingrid Chauvin déboussolée : son fils Tom face à son premier chagrin d'amour

Le coeur de maman d'Ingrid Chauvin a eu mal. Le 27 janvier 2021, l'actrice de Demain nous appartient (TF1) a partagé un triste moment que son fils Tom (4 ans et demi) a vécu.

Il n'y a pas d'âge pour tomber amoureux. Le petit garçon de l'actrice de 47 ans l'était et elle se prénommait June. Malheureusement, la fillette lui a offert son premier chagrin d'amour. Une information partagée par Ingrid Chauvin en story Instagram. "Avant de sortir de sa chambre, je lui ai fait un dernier bisou", a-t-elle tout d'abord écrit. Elle a ensuite partagé la conversation qu'elle a eu avec Tom. "Tu sais où il va maman ton bisou ? Dans mon coeur et tu as reconstruit mon coeur", une confidence qui a attendri sa maman.

Ingrid Chauvin a poursuivi : "Si seulement je pouvais avoir ce pouvoir de lui reconstruire le coeur à chacun de ses prochains chagrins." Si elle ne pourra sans doute pas réparer chacune de ses blessures, elle sera présente à ses côtés à chaque instant pour l'épauler.

Aujourd'hui, Tom est le seul homme de sa vie. En novembre, Ingrid Chauvin a révélé qu'elle n'était plus en couple avec le réalisateur Thierry Peythieu. Afin d'annoncer sa rupture avec Thierry Peythieu après neuf ans de mariage, l'actrice de 47 ans avait écrit mi-novembre en légende d'une photo de leur union : "Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l'annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense. Je vous embrasse. Ingrid. #separation #theend." Pour l'heure, les raisons de leur séparation n'ont pas encore été révélées.