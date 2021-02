Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : blessée, elle se confie, "je reste debout"

Interviewée par Téléstar,Ingrid Chauvin a accepté de se confier pour la première fois depuis sa rupture avec son mari Thierry Peythieu. Mariée depuis 2011, l'actrice de la série Demain nous appartient avait annoncé sa séparation le 11 novembre 2020 en écrivant sur Instagram : "Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l'annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage."

Une rupture brutale et inattendue pour un couple qui paraissait pourtant très uni. Déboussolée, la maman de Tom (4 ans) révèle aux journalistes de Téléstar : "On dit qu'il n'y a pas de hasard, pour autant vous imaginez bien que rien n'a pu être prémédité. (...) Je pars du principe qu'on tire toujours quelque chose de positif de nos épreuves. Je reste debout, je souris à la vie, c'est ma force."

Sans en dire plus sur les raisons de cette rupture, elle confie avoir trouvé du réconfort dans l'art pour surmonter sa peine. "Dans mes moments de fragilité je me tourne vers la lumière qui m'attire plus que tout le reste. D'ailleurs je me suis mise au dessin." indique l'actrice de 47 ans.

Parents de Tom et de Jade (décédée en 2014 d'une malformation cardiaque), le couple avait pourtant surmonté bien des épreuves ensemble et s'affichait toujours complices sur les tapis rouges. Quelques semaines après l'annonce de cette séparation, une source proche de l'actrice avait confié à Closer que "les choses ne se passaient vraiment pas bien" entre Ingrid et Thierry mais aussi que "dorénavant, tout se jouait par avocats interposés". Selon cette même source, les révélations d'Ingrid pourraient même avoir "l'effet d'une bombe".

Plusieurs internautes avaient pensé à une infidélité de la part de Thierry notamment suite à une publication de l'actrice datant du 19 novembre 2020 (soit quelques jours après l'annonce de sa séparation) : "La douceur triomphe sur la colère, la générosité triomphe sur la méchanceté, la vérité triomphe sur la tromperie..."

Pour Noël, Thierry avait par ailleurs tenté de calmer les choses avec son ex en lui adressant une belle déclaration d'amour sur les réseaux sociaux. Un geste vite rejeté par la comédienne qui avait répondu sèchement à la publication de son ex en écrivant : "No comment."