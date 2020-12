Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : elle le recadre sèchement et publiquement

Une publication qui aurait pu sonner le glas d'une réconciliation mais qui a finalement eu l'effet d'une bombe chez Ingrid Chauvin. Et alors qu'on pourrait penser qu'à Noël tout n'est qu'amour et bienveillance, visiblement ce n'est plus du tout le cas dans la famille Peythieu. Passablement agacée par son ex, l'actrice de la série Demain nous appartient a simplement répondu : "No comment..." Un commentaire qui en dit pourtant long sur l'amertume et la rancoeur qu'elle semble ressentir pour Thierry.

Surpris de la réponse d'Ingrid, de nombreux internautes ont commenté la publication, tentant tant bien que mal d'apaiser les tensions entre les deux anciens amoureux. "J'espère que vos relations s'apaiseront", "Espérons vous revoir de nouveau unis", "Essaie de faire des efforts Ingrid !!!....On a une vie... Rien n'est grave tout peut s'arranger. Il faut voir la vie autrement et surtout avoir moins de rancoeur", "La rancoeur ne sert à rien. Il faut avancer et pardonner les erreurs" ont par exemple écrit certains abonnés de Thierry.

Pour rappel, Ingrid a annoncé sa séparation avec Thierry en novembre dernier. Ils étaient mariés depuis neuf ans. Une très grande surprise pour les fans de ce couple qui paraissait pourtant très uni. Si personne ne sait la raison de cette rupture, une proche de l'actrice a récemment confié au magazine Closer : "Un jour, Ingrid parlera, et ça fera l'effet d'une bombe"...