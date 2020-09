Ingrid Chauvin face à l'infidélité : sa réaction si son mari Thierry l'avait trahie

Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu, mariés en 2011, filent le parfait amour. Et depuis 2016, ils forment une adorable petite famille avec leur fils Tom, né deux ans après la disparition de leur fillette Jade, morte à 5 mois des suites d'une malformation cardiaque. Les épreuves, le couple en a surmonté. Mais pas celle de l'adultère. Pour Télé Star, la comédienne de 46 ans raconte sa réaction si jamais un tel malheur devait arriver.

Dans Demain nous appartient, son personnage Chloé Delcourt est trompé par Alex Bertrand. Un coup dur pour le couple qui partage son quotidien depuis vingt ans et qui élève deux enfants ensemble, Maxime et Judith, et vient d'accueillir un troisième bébé dans la famille. Chloé est folle de rage, mais qu'en serait-il d'Ingrid Chauvin ? "Difficile à dire tant qu'on n'y est pas confrontée. J'imagine que la découverte est toujours un choc, confie-t-elle. Après, contrairement à Chloé, je pense qu'à la place de la colère, j'aurais préféré disparaître pour me réfugier dans ma bulle. En cas de trahison, je coupe les ponts et je disparais."

Ingrid Chauvin disparaît, Chloé Delcourt en colère

Il faut dire que la belle Ingrid Chauvin a un tempérament plutôt tranquille. Elle assure même se mettre que "très rarement" en colère. "Je suis quelqu'un de conciliant et de calme dans la vie. D'ailleurs, jouer la colère m'a demandé un travail particulier parce que je ne savais pas poser ma voix", se souvient-elle.

Un caractère éloigné de celui de Chloé Delcourt à l'écran. "En premier lieu, c'est le choc bien sûr, puis la colère. Mais Chloé a cette faculté de se donner les moyens de gérer les situations de crise, note l'actrice. Elle est avec Alex depuis vingt ans, ils ont trois enfants, elle connaît son parcours et ses fragilités. Elle pense, ou espère, qu'avec Flore, ce n'est qu'une passade."

Au quotidien, Ingrid Chauvin a bien moins de souci à se faire. Avec Thierry Peythieu, tout se passe très bien depuis leur rencontre. C'est d'ailleurs lors d'une soirée chez TF1, "autour d'une galette des rois" en février 2011 que le couple a eu un véritable "coup de foudre" comme le racontait la belle à TV Grandes Chaînes.

L'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver en intégralité dans le magazine Télé Star, en kiosques lundi 28 septembre 2020.