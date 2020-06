Ingrid Chauvin, maman émue : son petit Tom a déjà 4 ans !

Quarante-huit mois de pur bonheur. Le mercredi 10 juin 2020 est un événement pour Ingrid Chauvin qui célèbre l'anniversaire de son petit garçon, Tom. Un peu plus tôt, c'est son époux qui soufflait ses bougies – en plein confinement –, déguisé en roi. Une tradition qui devrait donc s'appliquer aujourd'hui au petit dernier... et on a hâte de découvrir le costume ! "Déjà 4 ans que je vis au quotidien tout ce qu'il y a de plus merveilleux auprès de lui, s'émerveille-t-elle sur Instagram. J'espère vivre le plus longtemps possible pour te guider, t'épauler, te soutenir, t'encourager, t'admirer et t'aimer encore et encore. Joyeux Anniversaire mon fils."

Avec la reprise des tournages de la série Demain nous appartient – elle y incarne Chloé Delcourt –, Ingrid Chauvin n'a pas une seconde à elle. Les nouvelles restrictions l'obligent, tout comme les autres comédiens, à prendre des mesures exceptionnelles. Elle se maquille seule, par exemple, pour éviter que trop de personnes ne se croisent en phase de préparation. Mais la famille, c'est sacré. Autre joli projet, la comédienne publie le 11 juin son troisième livre aux éditions Michel Lafon intitulé Rêves d'enfants. Un livre consacré à son désir le plus cher, qui a hélas pris une tournure différente de celle prévue à l'origine.