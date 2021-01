Ingrid Chauvin : La mort de Jade affrontée par son fils Tom, échange très touchant

Tom n'a peut-être que 4 ans et demi mais il connaît l'histoire de sa famille et l'épreuve douloureuse qu'elle a a traversée. Le fils d'Ingrid Chauvin et de Thierry Peythieu sait qu'il avait une grande soeur, Jade, mais que celle-ci s'en est allée il y a plusieurs années. Âgée de seulement 5 ans, la petite fille s'est éteinte brusquement le 25 mars 2014, d'une malformation cardiaque.

Si Jade n'est plus de ce monde, elle fait, et fera, toujours partie de la vie de ses parents. Samedi 23 janvier 2021, Ingrid Chauvin a partagé un touchant échange qu'elle a eu avec Tom sur le sujet. "Maman, si Jade vit sur un nuage, ça veut dire qu'avant elle est morte", lui a d'abord lancé son fils. L'actrice de 47 ans lui a alors répondu : "C'est vrai Tom, tu as raison... Mais ça veut surtout dire que la vie ne s'arrête pas vraiment, et qu'il y a toujours une part de toi qui reste quelque part."

La star de la série Demain nous appartient (TF1) a adopté la démarche de parler de la mort tout en l'abordant sous un angle positif. "Trouver les mots chaque jour, pour ses enfants, être au plus proche de la vérité, et tout positiver, quoi qu'il se passe", a-t-elle ajouté dans sa story.

Du haut de ses 4 ans et demi, le petit Tom doit faire face à une autre épreuve malgré son jeune âge, la séparation de ses parents. Ingrid Chauvin a annoncé officiellement sa rupture avec Thierry Peythieu le 11 novembre dernier sur Instagram. "Parfois nos vies ont besoin d'être complètement chamboulées, changées, réorganisées... Avec le père de mon fils, nos chemins se séparent. Je me dois de vous l'annoncer, sans pour autant vouloir communiquer davantage. Merci par avance de votre respect que je sais immense. Je vous embrasse. Ingrid. #separation #theend", avait-elle écrit en légende d'une photo de son mariage, message qu'elle a supprimé depuis.

Les tensions entre les deux ex restent palpables mais les dessous de leur rupture n'ont, pour l'instant, pas été révélés au grand jour, sans aucun doute pour préserver Tom et sa si douce innocence.