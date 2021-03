Ingrid Chauvin, sa fille Jade décédée il y a 7 ans : souvenir de grossesse et message bouleversant

Il y a déjà sept ans, Ingrid Chauvin et son ex-mari Thierry Peythieu ont fait face à la plus douloureuse des pertes : celle de leur fille Jade. Le 25 mars 2014, cette dernière s'en est allée des suites d'une malformation cardiaque. Elle n'avait alors que 5 ans. La douleur est toujours aussi vive pour la comédienne de Demain nous appartient mais le souvenir de Jade est encré dans sa mémoire. C'est donc tout naturellement qu'Ingrid Chauvin met un point d'honneur à célébrer son enfant disparu chaque année en cette date symbolique.

Sur Instagram, elle a partagé une magnifique photo d'elle prise lors de sa grossesse. Le sourire aux lèvres et envisageant alors le futur, certainement avec sérénité, Ingrid Chauvin apparaît en sous vêtements, le ventre très arrondi et donc tout proche de rencontrer sa fille. "Au creux de moi, puis... Tout contre moi et à présent partout autour de moi... À toi Jade, qui n'a jamais été aussi présente, depuis que tu n'es plus...", légende-t-elle, bouleversante. Ingrid Chauvin a rapidement reçu de nombreux messages de soutien de la part de sa communauté. De quoi, on l'espère, lui réchauffer un peu le coeur.