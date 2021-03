Ingrid Chauvin prête à retrouver l'amour ? Réponse cash et explications

Après neuf ans de mariage, Ingrid Chauvin et son mari Thierry Peythieu se sont séparés. La comédienne a annoncé la nouvelle choc en novembre 2020 sur Instagram, sans jamais révéler les raisons de leur rupture. Les parents de Tom (4 ans) et de Jade (décédée en 2014) seraient depuis en instance de divorce et tout se jouerait par "avocats interposés" selon une source.

Fraîchement célibataire, Ingrid Chauvin serait-elle prête à redonner une chance à l'amour ? Lors d'une interview accordée à Nous Deux, l'interprète de Chloé dans Demain nous appartient est cash sur le sujet. "Holà, pas du tout ! Je suis dans une phase de reconstruction, je souhaite d'abord me retrouver personnellement. Je n'envisage même pas une vie amoureuse pour le moment", a-t-elle avoué, soulignant que son "existence est concentrée sur Tom".

Et le petit bonhomme a assurément toute l'attention de sa célèbre maman. Ingrid Chauvin a d'ailleurs instauré un rituel avec lui au quotidien. "Dès que je rentre du travail, je me consacre totalement à lui jusqu'à ce qu'il se couche. Nous mangeons tous les deux sur la table basse, tant pis pour moi s'il est 18h45 (rires). On prend le temps d'être ensemble. Avant son coucher, nous nous mettons dans une ambiance cosy, dans sa chambre avec des lumières douces. C'est notre petite bulle cocooning du soir avant de dormir", a-t-elle révélé.

Pour rappel, Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu, avec qui elle travaille sur la série de TF1, se sont mariés en 2011. En 2016, ils ont accueilli leur fils Tom, né deux ans après la disparition de leur fille Jade, décédée à 5 mois. Une épreuve que le couple avait réussi à surmonter ensemble. Mais d'après les ouï-dire, "les choses ne se passaient vraiment pas bien" entre eux depuis un moment. Une infidélité de la part de Thierry Peythieu a été envisagée par les internautes suite à une publication de l'actrice quelques jours après l'annonce de sa séparation. "La douceur triomphe sur la colère, la générosité triomphe sur la méchanceté, la vérité triomphe sur la tromperie...", avait-elle écrit.