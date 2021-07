Ingrid Chauvin dévoile un bijou, tendre clin d'oeil à sa fille Jade...

C'est une épreuve qui l'accompagnera tout au long de sa vie. Au début de l'année 2014, Ingrid Chauvin a perdu sa fille, sa petite Jade, cinq mois à peine, victime d'une malformation cardiaque. Si elle conserve le sourire et profite au maximum de son fils Tom, la comédienne a toujours une pensée pour son aînée, à qui elle rend hommage de manière régulière. Elle vient, d'ailleurs, de recevoir un bijou, doux clin d'oeil à ceux qu'elle aime, passé et présent. Ce pendentif représente son arbre de vie, avec inscrit, dessus, les prénoms de Jade et Tom.

"Merci à tous les miens, sans qui je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui", écrit-t-elle sur son compte Instagram en dévoilant l'accessoire sculpté dans le bois. Chaque jour, chaque geste d'Ingrid Chauvin est accompagné par la présence de Jade. Alors qu'elle dévoilait son livre Rêves d'enfants, paru le 11 juin 2020 aux éditions Michel Lafon, l'héroïne de la série Demain nous appartient avait fait le choix de le dédier à sa famille... dont la petite fille qui lui manque tant.

Je suis morte à moitié à l'intérieur

C'est sans doute pour Tom qu'elle garde la force d'avancer. Maman d'un petit garçon 5 ans, Ingrid Chauvin enchaîne les épreuves sans jamais se laisser abattre. Elle a annoncé récemment, le 11 novembre 2020, qu'elle se séparait de son époux Thierry Peythieu, sans en expliquer les raisons, mais en laissant entendre que l'harmonie n'était plus au beau fixe. "Je reste une maman traumatisée, ce deuil est ancré en moi, avouait-elle dans les colonnes du magazine Nous Deux. J'ai beau sourire à la vie et être la plus heureuse du monde quand je suis avec Tom, je suis morte à moitié à l'intérieur. Jade reste omniprésente à la maison et j'ai écrit mes deux livres pour que mon fils, un jour, sache tout de notre histoire. Ce sera notre chemin : avancer sans rien oublier..."