Ingrid Chauvin séparée de Thierry Peythieu : confidences sur son quotidien de mère célibataire

Gros choc pour les fans d'Ingrid Chauvin, en novembre 2020. Sur Instagram, l'actrice de Demain nous appartient (TF1) a annoncé sa rupture avec le réalisateur Thierry Peythieu. La maman de Tom (5 ans) est donc mère célibataire aujourd'hui. Et, auprès de Première, elle s'est confiée sur son quotidien sans le papa de son fils.

Jusqu'au 22 juin prochain se tient le Festival de télévision de Monte-Carlo. Nombreux sont donc les acteurs de séries à avoir fait le déplacement pour rencontrer leurs fans mais aussi, pour évoquer l'avenir de leurs personnages. Ingrid Chauvin était de la partie et, après avoir fait sensation en robe fendue, l'actrice de 47 ans a posé vêtue d'une combinaison violette, au Grimaldi Forum à Monaco. C'est seule, puis avec ses partenaires de jeu Alexandre Brasseur (Alex), Camille Genau (Sara Raynaud), Hector Langevin (Bart) et Samy Gharbi (Karim) qu'elle a fait sensation.

Nos confrères de Première ont profité de la venue d'Ingrid Chauvin pour l'interviewer. Et elle a notamment évoqué sa vie de maman célibataire, sans mentionner son ex-époux. "Dès que je passe la porte de la maison, je retire le masque de Chloé et je suis maman. Ça se fait très facilement. Quand je suis à la maison je m'occupe vraiment de mon fils. En revanche quand il dort enfin, je reprends mes textes et je travaille pour le lendemain. C'est vraiment des tiroirs et c'est important parce que sinon on deviendrait fou", a-t-elle expliqué.

Ingrid Chauvin entretient une relation très fusionnelle avec son fils Tom. Et c'est notamment grâce à lui qu'elle garde le sourire au quotidien, malgré son échec amoureux. "Je reste debout, je souris à la vie, c'est ma force. Dans mes moments de fragilité je me tourne vers la lumière qui m'attire plus que tout le reste. D'ailleurs je me suis mise au dessin", a-t-elle expliqué à Télé Star.