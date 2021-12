Jennifer Lauret : Sa fille Anna dans Demain nous appartient, une apparition remarquée

Mercredi 1er décembre 2021, TF1 a diffusé un épisode spécial de Demain nous appartient. L'une des filles de l'actrice Jennifer Lauret a fait une apparition remarquée à la toute fin, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs.

Depuis quelques mois, le public a le plaisir de découvrir de nouveaux visages dans Demain nous appartient. Jennifer Lauret notamment a fait son arrivée afin d'incarner l'avocate parisienne Raphaëlle Perraud. "J'étais plutôt fière. C'est une quotidienne très qualitative. Je suis toujours enjouée et heureuse après cinq mois de tournage. Et l'on ne m'avait jamais vue dans la peau d'un personnage comme celui de Raphaëlle, qui a un caractère fort", avait-elle confié en novembre dernier à Télé 7 Jours, quand on l'a interrogée sur sa réaction lorsqu'on lui a proposé le rôle.

Le personnage de Jennifer Lauret a un passif amoureux avec Xavier Meffre. Et, trente ans après avoir été abandonnée, elle voit sa maman Rebecca Flores (interprétée par Victoria Abril) revenir dans sa vie. Un événement marquant pour la femme qui n'a plus de souvenirs d'enfance. Mais, au cours d'une séance de psy chez Anna Delcourt, un épisode lui est clairement revenu et l'a bouleversée.

Elle s'est rappelée que c'est elle qui avait tué le père de Xavier Meffre. Et, pour incarner son personnage plus jeune, la production a fait appel à l'une des filles de l'actrice. C'est en effet Anna (11 ans, fruit de son union avec Patrick Sorrentino) qui a été choisie pour jouer la Raphaëlle de 9 ans.