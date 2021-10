Jennifer Lauret, maman fière : photo complice avec sa fille Carla, "une très belle jeune femme"

Lorsqu'elle ne tourne pas pour le feuilleton Demain nous appartient, Jennifer Lauret passe du temps en famille. Maman de quatre filles (Carla, Shaana, Anna et Nell, 22, 14, 12 et 9 ans) la quadragénaire vit avec son époux, Patrick Sorrentino - papa de ses trois petites dernières - entre Bordeaux et Sète, où se déroule la série DNA. Sur son compte Instagram, jeudi 28 octobre 2021, la comédienne a posté une adorable photo d'elle en compagnie de sa fille aînée Carla. Cheveux au vent et sourire aux lèvres, mère et fille ont immortalisé un moment de complicité.

Jennifer Lauret en a profité pour faire une jolie déclaration d'amour à son premier enfant. "Mère et fille... 19 ans nous séparent. Tellement fière de toi mon coeur, tu es une très belle jeune femme. Tellement généreuse, gentille et vaillante. Ne change jamais mon coeur", peut-on lire en légende de ce tendre cliché. Jennifer Lauret a eu sa fille Carla à l'âge de 19 ans, lors de son premier mariage avec Yannick Roger.