Jennifer Lauret et la chirurgie esthétique : Augmentation mammaire, lifting... elle assume

Jennifer Lauret est prête. La comédienne - à retrouver le lundi 23 novembre 2020 dans Joséphine Ange-gardien -, s'est récemment confiée sur sa vision de la chirurgie esthétique. Tout en célébrant ces années qui passent, elle envisage tout de même un lifting et mêmes des injections.

"Plus je vieillis et plus je trouve que la vie est belle. Je me suis toujours sentie bien dans mes baskets et il n'y a pas de raison que cela change (...) Une femme qui a des rides, c'est beau. Mais si dans trois ans, j'ai des poches sous les yeux et que j'ai envie d'un lifting, je le ferai. Pareil pour des injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Ce ne sera pas pour paraître plus jeune, ni pour avoir une toile cirée à la place du visage. Juste pour me sentir bien", avait-elle détaillé dans les colonnes d'Ici Paris, en février 2020.

Dans sa jeunesse, Jennifer Lauret s'était déjà essayée à la chirurgie esthétique, sa faisant refaire la poitrine. "J'ai d'ailleurs refait ma poitrine il y a vingt ans, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Je complexais beaucoup et j'ai eu besoin d'en passer par là. Aujourd'hui, je prends soin de moi en faisant du sport, en mangeant équilibré et en kiffant ma vie !", avait développé la comédienne de 40 ans.

Il y en a un qui aimera toujours Jennifer Lauret, avec ou sans ridules : son mari, Patrick, un investisseur immobilier. "Pour nos cinq ans, nous avons renouvelé nos voeux, en petit comité. J'étais en tournage, donc ce n'était pas simple à organiser. Mais nous y tenions car il nous semble important de partager ces moments avec nos amis. Avec Patrick, je suis toujours dans la séduction, je fais attention à lui, je me parfume le soir avant de me coucher, je me coiffe et je me maquille, même le dimanche. Ce sont des petites attentions au quotidien, des détails qui permettent à un couple de durer", avait confié Jennifer Lauret dans une interview à Gala, en novembre 2018. De temps à autres, ils partagent leur passion sur Instagram.