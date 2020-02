Jennifer Lauret mariée à Patrick : les petits secrets de leur couple qui dure

"Je suis une femme amoureuse...", cet air connu colle à la peau de la comédienne Jennifer Lauret, appréciée des téléspectateurs pour ses rôles dans Julie Lescaut, Une famille formidable ou plus récemment Camping Paradis. À 40 ans, elle est très épanouie aussi bien professionnellement – elle mène une nouvelle vie à Bordeaux – que personnellement.

Depuis plus de dix ans, Jennifer Lauret est mariée avec Patrick qu'elle n'hésite pas à qualifier de prince charmant. Il faut dire qu'il se plie en quatre pour lui prouver son amour et lui permettre de se sentir bien. "Il est à la fois copain, amant, confident, papa, coach sportif... Il est tout !", clame-t-elle amoureusement. Interrogée par Gala il y a deux ans, la comédienne déclarait : "Avec Patrick, je suis toujours dans la séduction, je fais attention à lui. (...) Je me coiffe et je me maquille, même le dimanche. Ce sont des petites attentions au quotidien, des détails qui permettent à un couple de durer."

Dans les pages d'Ici Paris, elle lève à nouveau le voile sur ce qui fait le sel de leur quotidien. "Se surprendre, faire attention l'un à l'autre, c'est le secret de longévité de notre couple. Déjà quinze ans que nous sommes ensemble et Patrick est toujours aussi galant. Il m'ouvre les portes, ne part jamais sans m'embrasser... Moi, je me parfume avant de me coucher... Être parents ne nous a pas fait oublier notre vie de couple", a précisé Jennifer Lauret.

Pour rappel, Jennifer Lauret est la maman de quatre enfants : Carla (21 ans), née de sa précédente relation avec Yannick, Shaana (13 ans), Anna (10 ans) et Nell (8 ans). "C'est compliqué pour moi, car je veux tellement les aimer fort... Au lieu de leur faciliter la vie, j'en fais trop !", a-t-elle admis, ajoutant que son mari la force à être moins "derrière elles".