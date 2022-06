Ingrid Chauvin destinée à Philippe Warrin : confidences sur leurs "retrouvailles incroyables"

Après une période de turbulences dans sa vie amoureuse, Ingrid Chauvin a enfin pu de nouveau planer. Fin 2021, l'interprète de Chloé Delcourt dans Demain nous appartient (TF1) a officialisé son histoire d'amour avec Philippe Warrin, un homme qu'elle connaissait très bien comme elle l'a rappelé au cours d'une interview pour le magazine Télé 7 jours.

La vie d'Ingrid Chauvin ressemble à un feuilleton télévisé. D'ailleurs, elle a pu constater par le passé que sa vie ressemblait étrangement à celle de son personnage dans la série à succès de la première chaîne. Tout le monde se souvient qu'elle s'est séparée de son mari de fiction Alex (joué par Alexandre Brasseur). Un moment difficile à vivre pour l'actrice de 48 ans : "Alexandre Brasseur et moi avons tous les deux ressenti un vide après la rupture de nos personnages. (...) J'avais l'impression qu'il me manquait un petit bout de moi." D'autant plus qu'à ce moment-là, la maman de Tom (bientôt 6 ans) était également en train de vivre une rupture avec le papa de son fils, le réalisateur Thierry Peythieu. "Quand il y a des galères, mieux vaut les vivre en bloc (rires). Il était facile pour moi de jouer la rupture car, effectivement, j'étais en plein dedans. Parfois, je me demande même si les scénaristes ne m'ont pas mise sur écoute, tellement certaines situations de la série collaient à ma vie", a-t-elle poursuivi.

Des retrouvailles évidentes

Si depuis, des retrouvailles ont eu lieu entre Chloé et Alex, il n'en est pas de même entre Ingrid Chauvin et Thierry Peythieu. C'est dans les bras d'un autre homme que la mère de famille file actuellement le parfait amour, à savoir le photographe Philippe Warrin. Et tous deux se connaissaient déjà très bien puisqu'ils ont déjà formé un couple. Selon elle, c'est donc le destin qui les a de nouveau réunis : "J'aime me dire que les choses sont écrites. Cela me permet d'être plus dans l'acceptation. Et, oui, ces retrouvailles sont incroyables, jamais je n'aurais imaginé cela. Je me rappelle que mon fils me disait : 'Pourquoi tu n'as pas d'amoureux maman ?' Et quinze jours plus tard, je retombais sur cet homme que j'ai connu étant plus jeune. Il m'aurait été difficile de donner ma confiance à un inconnu. On s'est retrouvés comme on ne s'était jamais quittés ! Pourtant, dix-huit années se sont écoulées. Je dis 'merci la vie.'"

En décembre dernier, Ici Paris révélait que c'est à l'occasion d'un shooting pour le magazine Gala qu'ils se sont retrouvés. Depuis, ils ne se sont pas quittés et forment une belle famille recomposée.

L'intégralité de l'interview d'Ingrid Chauvin est à retrouver dans le magazine Télé 7 Jours du 6 juin 2022.