Ingrid Chauvin en couple avec Philippe Warrin : confidences sur leur grande famille recomposée

Ingrid Chauvin n'aurait jamais pensé vivre un tel bonheur après sa séparation avec son mari Thierry Peythieu. La comédienne star de Demain nous appartient avait annoncé leur rupture en novembre 2020 et devenait alors une maman célibataire de leur adorable Tom (5 ans). Mais la vie a finalement rapidement placé sur son chemin Philippe Warrin, son ex et photographe qu'elle n'avait pas revu depuis près de vingt ans. Et entre eux, ce fut "une évidence absolue" comme elle a pu le confier après avoir officialisé leur retour de flamme sur les réseaux sociaux.

En plus d'avoir gagné le coeur du photographe professionnel, Ingrid Chauvin a vraisemblablement conquis celui de ses enfants, Luana, Léa et Vasco, nés d'une précédente relation. En effet, comme elle a pu le laisser entendre récemment en souhaitant un bel anniversaire à la jeune Léa sur la Toile, tout ce beau monde forme aujourd'hui une belle et grande famille recomposée. "C'est un vrai cadeau de la vie. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille et, en tant que maman, la vie ne m'a pas donné cette possibilité. Aujourd'hui, nous avons quatre enfants de 5, 14, 22 et 23 ans, qui ont l'impression de se connaître depuis toujours. Chacun a trouvé sa place, tout le monde s'entend bien", a-t-elle assuré dans les pages de Nous Deux, dont le nouveau numéro est paru mardi 3 mai 2022.

Le fils d'Ingrid Chauvin, Tom, est sans doute le plus heureux de tous, lui qui s'est imposé comme le grand chouchou de ses nouveaux frère et soeurs. "Pour lui, ce n'est que du plus. Il a une relation unique avec chacun des enfants. La différence d'âge entre eux ne se ressent pas. Il a eu un coup de coeur pour Léa, qui a 22 ans, il en est presque amoureux. Elle est très douce. Vasco, âgé de 14 ans, est très attendri par ce nouveau petit frère dont il aime bien s'occuper. La grande, Luana, a beaucoup d'énergie, ils dansent ensemble. C'est une partition très bien orchestrée. Je trouve ça génial, j'ai une maison pleine de vie avec des enfants, des animaux. C'est joyeux, c'est chouette !", se réjouit l'actrice de 48 ans.