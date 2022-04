Ingrid Chauvin, son couple validé par la fille de son chéri : 1er aperçu de leur famille recomposée

En décembre 2021, Ingrid Chauvin a créé la surprise en annonçant avoir retrouvé l'amour, un an seulement après sa rupture soudaine avec son mari Thierry Peythieu, père de sa fille Jade (née le 17 octobre 2013 mais décédée cinq mois plus tard des suites d'une malformation cardiaque) et de Tom (5 ans). La comédienne de Demain nous appartient a officialisé sa nouvelle relation avec le photographe Philippe Warrin sur la Toile. Mais la première étonnée par cette idylle, ce fut bien Ingrid Chauvin elle-même. En effet, elle ne pensait pas du tout retomber amoureuse aussi vite, et encore moins d'un ex !

Car oui, Ingrid Chauvin et Philippe Warrin se sont déjà fréquentés il y a plusieurs années comme l'a précédemment révélé Ici Paris. En couple pendant plusieurs mois, ils s'étaient quittés en bons termes et étaient restés amis. C'est le hasard qui les a réunis à l'occasion d'une séance photos pour le magazine Gala. "Deux personnes peuvent - être faites pour être ensemble, mais pour diverses raisons ce n'est pas le bon timing. Mais... Le destin se charge du reste, les âmes soeurs finissent toujours par se retrouver !", écrivait l'actrice en légende d'une de ses publications.

En plus d'avoir gagné le coeur du photographe professionnel, la maman de Tom a vraisemblablement conquis celui de ses enfants ! En story Instagram mardi 5 avril 2022, elle a fini de prouver qu'elle endossait à merveille le rôle de belle-mère en souhaitant un très bel anniversaire à Léa, l'une des filles de son chéri. Sur la photo partagée, Ingrid Chauvin apparaît tout sourire et très complice avec sa "jolie poupée" comme elle l'appelle. "Notre famille recomposée me comble de bonheur", a-t-elle ajouté avec tendresse sur le cliché. (Voir notre diaporama). A noter que Philippe Warrin a deux autres enfants, Luana et Vasco, tous deux également suivis par l'actrice sur les réseaux sociaux.

Pour couronner le tout, tout se passerait à merveille entre Philippe Warrin et le petit Tom. D'après les informations relayées par une source pour Voici en février 2022, "Ingrid est sereine, parce que Tom l'adore".