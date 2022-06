Ingrid Chauvin et son ex Thierry Peythieu : leur fils Tom craquant pour ses 6 ans, anniversaires séparés

Le 10 juin 2022, le fils d'Ingrid Chauvin et de Thierry Peythieu, Tom, a célébré son sixième anniversaire. Un grand jour pour l'actrice désormais séparée de son ex-mari, qu'elle a souhaité immortaliser en organisant une fête pour son tout petit. Sur Instagram, le beau petit blond a pris la pose avec le nouveau compagnon de sa maman, Philippe Warrin. Un anniversaire groupé puisque le photographe a également célébré son anniversaire le 7 juin dernier. Sur le cliché, beau-père et beau-fils font un tendre câlin et tiennent chacun un coeur sur lesquels sont marqués leurs prénoms (voir le diaporama).

De son côté, le papa de Tom a également organisé une grande fête pour son fils en installant de nombreuses guirlandes et ballons dans son salon. Quatre délicieux gâteaux ont même été préparés : un à l'effigie de Super Mario Bros, un représentant un adorable Minion, une gourmande tarte aux framboises et le dernier représentant un personnage du dessin animé Pat Patrouille.