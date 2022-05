Ingrid Chauvin épanouie auprès de son compagnon Philippe Warrin : "L'apaisement" retrouvé après la culpabilité

En décembre 2021, Ingrid Chauvin a créé la surprise en annonçant être de nouveau en couple. En effet, un an après avoir officialisé sa séparation avec son mari Thierry Peythieu, le père de son fils Tom (5 ans) et de sa fille Jade décédée à l'âge de 5 mois en 2014, la comédienne de 48 ans a confirmé s'épanouir auprès d'un autre, à savoir le photographe Philippe Warrin. La première étonnée fut bien Ingrid Chauvin elle-même, d'autant plus qu'elle n'était pas sûre de la réaction de son enfant. Mais à l'occasion d'une nouvelle interview pour le magazine Nous Deux, parue ce mardi 3 mai 2022, la star de Demain nous appartient a assuré que tout s'était finalement bien passé et qu'elle ne pouvait pas être plus heureuse aujourd'hui.

Sa nouvelle relation lui a notamment apporté "un apaisement, une sérénité, une douceur au quotidien, un bien-être..." après avoir longtemps souffert. "C'est très culpabilisant de prendre la décision de se séparer par rapport à son enfant. Mais, finalement, mon fils s'en porte bien. C'est même lui qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas d'amoureux. La vie réserve de belles surprises au moment où on s'y attend le moins, quand on se dit que c'est fini", a-t-elle analysé pour nos confrères.

Ingrid Chauvin se réjouit par ailleurs d'être tombée sur un premier amour pour recommencer sa vie. Car elle a déjà fréquenté Philippe Warrin dans le passé. Après avoir été en couple pendant plusieurs mois à l'époque, ils s'étaient quittés en bons termes et étaient restés amis. C'est le hasard qui les a réunis à l'occasion d'une séance photos réalisée pour le magazine Gala. "Je n'ai pas rencontré quelqu'un, mais j'ai retrouvé quelqu'un. C'est plus simple, plus sécurisant, parce qu'on se connaît. Après dix-huit ans sans nous êtres vus, nous nous somme retrouvés comme si nous ne nous étions jamais quittés", a-t-elle encore confié.

Et comme elle le déclarait à travers un post Instagram pour la Saint-Valentin, entre eux, ce fut aussitôt "une évidence absolue". "Et c'est tout bonnement merveilleux", avait-elle conclu.