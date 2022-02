Ingrid Chauvin folle amoureuse de Philippe, son "évidence absolue"

Faire de son fils Tom son unique priorité n'a pas empêché Ingrid Chauvin de renouer avec l'amour : "Malgré les certitudes, la vie se permet de placer sur notre chemin un rendez-vous inachevé qui vient combler un manque jusqu'alors invisible. Qui permet de poursuivre ce chemin dans une harmonie jamais égalée. La vie reprend son cours là où elle s'est arrêtée dans une simplicité et une évidence absolue et c'est tout bonnement merveilleux." Celle qui craignait la réaction de son fils en voyant débarquer un nouvel homme dans sa vie n'a plus à se faire de souci : "C'est merveilleux de voir son enfant heureux et joyeux de cette énergie amoureuse qui plane partout autour de lui. Merveilleux encore d'apprendre à rouvrir son coeur".

En novembre 2020, Ingrid Chauvin, alors mariée et en couple avec Thierry Peythieu, annonçait leur séparation sur les réseaux sociaux. Un choc pour les nombreux fans du couple, que la vie n'avait pas épargné. En 2013, Ingrid Chauvin mettait au monde leur premier enfant, une petite fille prénommée Jade. Cette dernière, touchée par une grave malformation cardiaque, décédait cinq mois plus tard. Malgré la douleur, les tourtereaux avaient maintenu le cap et en étaient même ressortis plus fort. En juin 2016, leur fils Tom pointait le bout de son nez, pour leur plus grande joie jusqu'à ce que tout vole en éclats. Après avoir traversé une période difficile, Ingrid Chauvin peut enfin le dire : Ici, tout commence pour elle.