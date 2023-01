Jennifer Lauret et la chirurgie esthétique : tout ce qu'elle a retouché et qu'elle assume à 100 % !

Jennifer Lauret fête ses 43 ans ce 1er janvier 2023, un anniversaire qu'elle célèbre certainement entourée de ses quatre chères filles, Carla, 23 ans, Shaana, 15 ans, Anna, 12 ans et Nell, 10 ans. Un quatuor magnifique avec qui elle avait posé cet été, radieuse. La comédienne a gardé le même charisme que celui que l'on a découvert dans les séries Julie Lescaut et Une famille formidable, puis dans Camping Paradis et actuellement dans Demain nous appartient. Femme épanouie et sincère, elle fait ainsi partie des rares actrices qui assument avoir fait de la chirurgie esthétique.

Il y a deux ans dans Ici Paris, Jennifer Lauret avait ainsi déclaré : "Plus je vieillis et plus je trouve que la vie est belle. Je me suis toujours sentie bien dans mes baskets et il n'y a pas de raison que cela change (...) Une femme qui a des rides, c'est beau. Mais si dans trois ans, j'ai des poches sous les yeux et que j'ai envie d'un lifting, je le ferai. Pareil pour des injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Ce ne sera pas pour paraître plus jeune, ni pour avoir une toile cirée à la place du visage. Juste pour me sentir bien."

Au cours de cet entretien, elle avait également abordé un sujet encore plus intime, celui d'avoir refait sa poitrine lorsqu'elle était âgée de 20 ans : "J'ai d'ailleurs refait ma poitrine il y a vingt ans, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Je complexais beaucoup et j'ai eu besoin d'en passer par là. Aujourd'hui, je prends soin de moi en faisant du sport, en mangeant équilibré et en kiffant ma vie !"

Se sentir belle, se sentir bien

Pour être bien, Jennifer Lauret a besoin de s'apprêter, que ce soit pour le travail ou bien dans sa vie personnelle et pour son mari Patrick, père de ses trois dernières filles et promoteur bordelais. Selon elle, c'est le secret de leur relation, garder l'envie de séduire, comme elle le confiait dans Gala : "je fais attention à lui, je me parfume le soir avant de me coucher, je me coiffe et je me maquille, même le dimanche. Ce sont des petites attentions au quotidien, des détails qui permettent à un couple de durer."

Et si elle a usé de la chirurgie, elle entretient son corps rigoureusement en faisant régulièrement du sport, comme le prouve sa récente vidéo.