Jennifer Lauret : Le sacrifice de son mari Patrick et de ses enfants pour sa carrière

Elle est l'une des figures incontournables du petit écran. Jennifer Lauret a débuté sa carrière à l'âge de 6 ans. Le public a pu admirer son talent dans Marc et Sophie (1988-1990), Julie Lescaut (dans la peau de la fille de la commissaire de 1992 à 2014), Une famille formidable (sous les traits de Frédérique Beaumont de 1992 à 2018) ou encore dans Camping Paradis (Ariane Leroy, de 2006 à 2012). Et depuis quelques mois, les téléspectateurs ont le plaisir de la retrouver dans Demain nous appartient (TF1), où elle incarne l'avocate Raphaëlle Perraud. Un rôle pour lequel sa famille a dû faire un sacrifice.

L'actrice de 42 ans s'est confiée à nos confrères de Gala (édition du 19 mai 2022). Et, avant même de savoir si elle était prise au casting, Jennifer Lauret s'est renseignée afin de déménager dans le sud de la France, à Sète, lieu de tournage de la célèbre série notamment portée par Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur. Quand la réponse est tombée, la mère de famille a donc quitté Bordeaux avec son mari Patrick Sorrentino et leurs enfants Shaana (15 ans), Anna (11 ans) - qui a fait une apparition dans DNA - et Nell (10 ans). Elle a dû leur trouver une nouvelle école. Si tout s'est fait "simplement et rapidement", elle n'a pas caché que Shaana avait quelques appréhensions : "Elle était inquiète de quitter ses copains, mais elle n'a pas tardé à en trouver de nouveaux et tout est rapidement rentré dans l'ordre."

Son aînée Carla (23 ans, née d'une première union) est quant à elle étudiante dans une école préparatoire à Toulouse pour devenir éducatrice spécialisée. Bien qu'elle ait fait des apparitions dans Une Famille formidable, elle ne semble donc pas souhaiter suivre les traces de sa maman. "Je ne pousse pas mes enfants, parce que je suis consciente que le métier d'acteur est difficile, aléatoire. Il faut être passionné", a précisé Jennifer Lauret.

Son mari Patrick Sorrentino, qu'elle a épousé en décembre 2007, a aussi dû s'adapter. L'agent immobilier fait beaucoup de télé-travail ainsi que des allers-retours en Gironde quand il le faut. Une belle preuve d'amour.