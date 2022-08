Ingrid Chauvin passe tous ses week-ends avec une autre star de Demain nous appartient : "Ça s'est accéléré"

Elles sont très rapidement devenues inséparables ! Dans la série Demain nous appartient, Chloé Delcourt et Raphaëlle Péraud sont très amies - elles ont été en couple avec le même homme, le procureur Xavier Meffre. Dans la vraie vie, loin des plateaux de tournage, Ingrid Chauvin et Jennifer Lauret sont elles aussi bonnes copines. Et bien plus encore !

C'est bien simple, depuis qu'elles se sont retrouvées sur le tournage du programme de TF1, les deux comédiennes passent tout leur temps libre côte à côte. "Au début, on tournait peu ensemble, puis ça s'est accéléré, rappelle Ingrid Chauvin dans les colonnes du magazine Télé Loisirs. On s'est alors rendu compte que nous avions les mêmes priorités et beaucoup de similitudes." Aujourd'hui, l'actrice s'entend comme larrons en foire avec celle qu'elle surnomme Jen, qui fait désormais un peu partie de la famille.

Nous nous voyons beaucoup sur le tournage

"Récemment, j'ai emmené ses filles Shaana, Anna et Nell [15, 12 et 10 ans, NDLR] avec mon fils Tom à la fête foraine, pendant qu'elle profitait d'une petite sortie en amoureux avec son mari", raconte Ingrid Chauvin. L'époux de Jennifer Lauret, Patrick Sorrentino, elle le connait plutôt bien. La compagne du photographe Philippe Warrin passe la plupart de ses week-ends avec eux et aurait même prévu, si elle peut rendre cela possible en terme de planning, de partir en vacances, cet été, avec ses amis.

Voilà un projet qui devrait ravir les enfants des deux comédiennes. "Mes filles ont eu un coup de coeur pour Tom, et réciproquement, assure Jennifer Lauret. Ingrid et moi, nous nous voyons beaucoup sur le tournage. Et on passe aussi souvent nos week-ends ensemble avec nos deux familles." Si elles ne parviennent pas à faire leurs valises ensemble, pas d'inquiétude : Ingrid Chauvin et Jennifer Lauret ont un rituel du dimanche soir, elles se retrouvent, entre copines, sur une paillote à la plage pour manger des pizzas. Qu'est-ce qu'on ne donnerait pas pour participer à ces petites sauteries...

Retrouvez l'interview d'Ingrid Chauvin et Jennifer Lauret dans le magazine Télé Loisirs, n°1902, du 8 août 2022.