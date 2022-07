Ingrid Chauvin en couple : l'étonnant "cadeau" de son fils Tom à son nouveau chéri...

Divorcée de Thierry Peythieu, père de son fils Tom, Ingrid Chauvin redoutait sûrement la réaction de son garçon quant à l'arrivée d'un nouvel homme dans sa vie. Pourrait-il être jaloux ? Ou avoir des difficultés à voir sa maman avec un autre homme que son papa ? Pas le moins du monde. Fils modèle, le petit blond a réagi avec une étonnante maturité pour son âge. Preuve en est lors du premier anniversaire de couple entre l'actrice et son compagnon Philippe Warrin. Sur Instagram, l'actrice à la chevelure dorée a d'ailleurs dévoilé l'adorable cadeau que lui avait fait son fils pour elle et son chéri : un dessin représentant plusieurs énormes coeurs rouges.

Dans l'un d'entre eux est écrit : "Fifi d'amour, maman chérie". Un surnom très mignon qui a sûrement dû faire très plaisir à son beau-père. En bas du dessin se trouvent également trois initiales : J pour sa soeur Jade (née en 2014 et morte à 5 mois des suites d'une malformation cardiaque), un V et deux L pour Léa, Luana et Vasco Warrin (enfants de son nouveau compagnon). Un petit garçon décidément très sage et très bienveillant. "Joyeux anninous" écrit l'actrice, sûrement très fière de Tom, ajoutant le hashtag #enfantsdamour.

Un an après son divorce avec Thierry Peythieu (en novembre 2020), Ingrid présentait son nouveau chéri Philippe Warrin en décembre 2021. L'interprète de Chloé Delcourt dans Demain nous appartient (TF1) en disait un peu plus sur ce nouvel amour au cours d'une interview avec les journalistes de Télé 7 jours : "J'aime me dire que les choses sont écrites. Cela me permet d'être plus dans l'acceptation. Et, oui, ces retrouvailles sont incroyables, jamais je n'aurais imaginé cela. Je me rappelle que mon fils me disait : 'Pourquoi tu n'as pas d'amoureux, maman ?' Et quinze jours plus tard, je retombais sur cet homme que j'ai connu étant plus jeune".

Déjà très complices, beau-père et fils ont fêté tous les deux leur anniversaire le 10 juin dernier. Philippe (né le 7) a naturellement soufflé ses bougies le même jour que son beau fils. Une fête mémorable pour cette adorable famille recomposée.