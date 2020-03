Jennifer Lauret et la chirurgie esthétique : lifting et Botox, elle est prête

Julie Lescaut, Une famille formidable, Camping Paradis... Depuis de nombreuses années, la comédienne Jennifer Lauret traverse les séries populaires du petit écran. Mais, dernièrement, elle a pris du recul et vit une nouvelle vie en toute simplicité à Bordeaux. À 40 ans, elle se sent très bien dans ses baskets et n'a pas peur du temps qui passe. Mais elle ne compte pas pour autant se laisser aller...

Dans les pages du magazine Ici Paris, Jennifer Lauret a ainsi évoqué son entrée dans la quarantaine. "Sans douleur ! Il faut dire que je m'y suis préparée psychologiquement. L'année dernière, je disais que j'avais 40 ans", a-t-elle précisé. Et la comédienne d'ajouter : "Plus je vieillis et plus je trouve que la vie est belle. Je me suis toujours sentie bien dans mes baskets et il n'y a pas de raison que cela change." Si elle est donc épanouie, la maman de quatre enfants est toutefois très honnête et admet que, physiquement, elle est prête à sauter le pas de la chirurgie esthétique.

Jennifer Lauret se montre cash sur le sujet, affirmant ne pas vouloir en abuser. "Si dans trois ans, j'ai des poches sous les yeux et que j'ai envie d'un lifting, je le ferai. Pareil pour des injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Ce ne sera pas pour paraître plus jeune ni pour avoir une toile cirée à la place du visage. Juste pour me sentir bien", a-t-elle relaté. Et la comédienne, désormais associée dans un bar à tapas, de révéler qu'elle déjà fait quelques bricoles. "J'ai d'ailleurs refait ma poitrine il y a vingt ans, ce qui n'était pas si courant à l'époque. Je complexais beaucoup et j'ai eu besoin d'en passer par là."

Désormais, Jennifer Lauret prend soin d'elle en faisant du sport et en surveillant son alimentation.

