Jennifer Lopez : "Des tonnes de Botox" sur son visage ? Elle répond avec fermeté

Grâce aux réseaux sociaux, Jennifer Lopez communique directement avec des millions d'internautes. Elle y est également plus exposée aux critiques, moqueries et autres commentaires déplacés. La bombe latine de 51 ans en a fait la triste expérience et a recadré une internaute, persuadée qu'elle avait "des tonnes de Botox" sur le visage.

Le 16 janvier dernier, @jlo a posté sur Instagram une vidéo d'elle montrant son visage après s'être appliquée un masque de sa marque, JLo Beauty. La publication compte à ce jour près de 9 millions de vues et plus de 17 000 commentaires. Une internaute en a écrit et publié un, accusant Jennifer Lopez de masquer des injections de Botox.

"Puis-je seulement mentionner que les sourcils et le front ne bougent pas du tout quand vous parlez ou essayez de vous exprimer... vous avez du Botox, c'est sûr. Et des tonnes. Mais c'est pas grave. Je dis ça, je dis rien", a écrit @suekimstagram. JLo lui avait répondu : "LOL ce n'est que mon visage ! Pour la 500 millionième fois, je n'ai jamais pris de Botox, ni fait d'injections ou de chirurgie esthétique ! Procurez-vous du JLo Beauty et sentez-vous belle dans votre peau !"

La fiancée d'Alex Rodriguez a ajouté : "Et voici un autre secret JLo Beauty : essayez d'être plus positive, gentille et inspirante avec les autres. Ne passez pas votre temps à essayer de les rabaisser, ça vous permettra de rester jeune et belle ! Avec amour."