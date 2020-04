Jennifer Lopez : Son sosie musclé cartonne sur Instagram

Avec les réseaux sociaux, chaque star a désormais son, ou ses sosies. Ariana Grande semble être la plus touchée, avec une poignée d'influenceuses sur TikTok qui lui ressemblent étrangement (et font tout pour). De Rihanna,Justin Bieber à Angelina Jolie en passant par Kim Kardashian, ils ont tous des sosies qui tentent de profiter de cette ressemblance sur les réseaux sociaux.

Jennifer Lopez fa aussi le sien. Il s'agit de Janyce Garay, une bodybuildeuse américaine originaire de Houston (Texas, États-Unis) qui fait un carton sur Instagram, où de nombreux internautes ont remarqué sa grande ressemblance avec la diva. Elle en joue même dans son pseudo "JayFromHouston", en référence au titre culte de J-Lo : Jenny from the Block.

Sur Instagram, on peut découvrir des photos de Janyce Garay, ultramusclée, aux airs de latina, avec des cheveux teints en blond cendré, longs et ondulés. Elle partage avant tout sa passion pour le fitness et le culturisme, et ne semble pas avoir eu recours à des opérations de chirurgie esthétique dans le seul but de ressembler à Jennifer Lopez. "Tu pourrais être sa jumelle", "J-Lo 2.0", "Es-tu Jenny from the block ?", "J-Lo est-ce que c'est toi ?", peut-on lire, parmi des milliers d'autres, dans les commentaires. Janyce Garay a déjà 239 000 abonnés sur Instagram.