Angelina Jolie : Son sosie zombie victime du coronavirus

Une victime de plus. Fatemeh Khishvan, que l'on connaît sous le pseudonyme de Sahar Tabar, serait actuellement sous respirateur artificiel, rongée par le coronavirus. Selon les informations du Daily Mail, la jeune femme de 22 ans aurait attrapé le Covid-19 en prison et serait soignée sur place avec les moyens du bord. Si elle s'est fait un nom sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle a été reconnue comme étant le sosie zombie officiel d'Angelina Jolie. En 2017, elle avait révélé son visage atypique, ses traits obtenus à l'aide d'une bonne dose de maquillage et d'une cinquantaine d'opérations de chirurgie esthétique.

Le phénomène n'a hélas été que de courte durée. En octobre 2019, la jeune femme originaire de Téhéran a été incarcérée, accusée de blasphème, d'incitation à la violence, à la corruption et d'enrichissement illégal. Une situation qui n'a pas évolué depuis. En Iran, face à la violence de la pandémie du coronavirus, de nombreux prisonniers ont été relâchés. Mais Fatemeh Khishvan ne faisait pas partie des 85 000 personnes à bénéficier de cette dérogation.

Elle a besoin d'être hospitalisée !

"C'est absolument inacceptable qu'elle ait attrapé le coronavirus dans ces circonstances alors que son mandat de détention est prolongé sans arrêt, depuis tout ce temps", déplore Payam Derafshan, avocat spécialiste des Droits de l'humain. Et effectivement, les professionnels en charge du dossier de Fatemeh Khishvan avaient demandé une libération provisoire pour éviter ce genre de drame... en vain. D'autant que l'établissement nierait en bloc la situation. "Ça n'a aucun sens de faire ça, conclut l'avocat. Le directeur de la prison devrait prendre conscience de cette infection et admettre qu'elle a besoin d'être hospitalisée." Espérons que ce malentendu ne vire pas au drame...