Jérôme Anger papa de 5 enfants : Qui sont Claire Borotra et Isabelle Silvestri, ses ex-compagnes ?

Jérôme Anger est à la tête d'une belle et grande tribu. Papa de cinq enfants, l'acteur de 63 ans a d'abord entretenu une longue relation avec Isabelle Silvestri, mère de ses trois aînés : Alexandre (né en 1985), Emma (née en 1987) et Magda (née en 1991). Actrice vue dans le film Pauvre Richard ! (2013) dans le rôle de Maria, on ne sait que très peu de choses d'Isabelle, qui a souhaité rester volontairement dans l'ombre malgré son idylle avec le comédien.

Jérôme a ensuite rencontré Claire Borotra avec laquelle il a eu deux enfants : Alaïs (née en 2001) et Arthur (né en 2008). Les deux acteurs s'étaient rencontrés sur le tournage de la série Julie Lescaut, à la fin des années 1990. Actuellement star du téléfilm policier de France 3 Le mort de la plage dans le rôle d'Eloïse Gentil, elle avait auparavant travaillé sur plusieurs tournages avec Jérôme.

Interviewé par Ici Paris en 2009, l'acteur de 63 ans révélait d'ailleurs comment se déroulaient leurs collaborations professionnelles. "Quand on produit, ce sont des tensions extrêmes. Claire et moi, on se répartit les tâches. En l'occurrence pour Vive les vacances (TF1), c'est elle qui a écrit le scénario", avait-il confié, soulignant que malgré quelques disputes, ils adoraient travailler en duo.

Désormais séparé de Claire, le comédien du film Le Radeau de La Méduse (1998) dévoilait également quel papa il était mais aussi tout l'amour qu'il ressentait pour ses précieux enfants, ses "petits bonheurs permanents". "Quel genre de papa je suis ? Certainement pas à la hauteur de la tâche, mais je les adore !"