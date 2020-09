Jessica Brown Findlay mariée : la star de Dowton Abbey a dit "oui" à son chéri

C'est une journée à marquer d'une pierre blanche ! Loin des bijoux de famille de la série Downton Abbey, Jessica Brown Findlay s'est fait passer la bague au doigt par son cher et tendre. L'interprète de l'iconique Lady Sybil Crawley s'est mariée à son petit ami Ziggy Heath lors d'une cérémonie surprise qui s'est tenue à Londres le samedi 12 septembre 2020. C'est ce qu'elle a annoncé, sur les réseaux sociaux, quelques heures plus tard, en partageant de rares images de ce si tendre instant.

Mariée le jour de son anniversaire

"L'amour gagne toujours, a-t-elle écrit sur son compte Instagram. C'était un week-end de rêve. De si petites festivités qui étaient si grandes pour nous. Et quel anniversaire !" Jessica Brown Findlay a effectivement fait d'une pierre deux coups. Elle a dit "oui" à son compagnon et célébré, le même jour, ses 31 ans. Deux parfaites occasions pour s'empiffrer de gâteaux... ce que le couple a fait à l'aide d'une pièce montée immense, rose poudré et blanche, signée Lily Vanilli. "Il a été dévoré en quelques secondes, a précisé la jeune femme. On est tellement heureux."