Jessica Hart, enceinte : elle révèle le sexe de son bébé

Jessica Hart avait révélé le scoop de sa vie le jeudi 3 septembre 2020. La belle Australienne avait publié un selfie sur lequel elle masquait son oeil avec un test de grossesse. Les deux barres affichées confirmaient sa grossesse.

"Grâce à @firstresponsepregnancy j'ai pu confirmer (deux fois) que @jameskirkham et moi sommes officiellement ENCEINTES. Nous sommes super excités par cette grande nouvelle, surtout en ce moment et au milieu de toutes ces infos sinistres. Quelle bénédiction. Nous sommes incroyablement reconnaissants et heureux !", écrivait @jesshart en légende de son portrait. Elle a profité de son annonce pour inviter ses followers à faire un don à l'association Every Mom Counts.

La fille de Jessica Hart sera le deuxième enfant de son compagnon, James Kirkham. L'ancien coureur automobile est déjà papa d'une fille, Wren, née d'une précédente relation et âgée de 6 ans.