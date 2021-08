Jessica Leidolph attaquée par un léopard en plein shooting, elle sera défigurée à vie

Le métier de mannequin ne présente pas que des avantages ! Il comporte également quelques risques, qui ont valu à une jeune femme un passage en urgence à l'hôpital. Attaquée par un animal en plein shooting, Jessica Leidolph sera défigurée à vie.

Le drame s'est produit mardi 24 août 2021. Jessica Leidolph (dite Lady Butterfly) a participé à une séance photo dans une maison de retraite pour animaux de spectacles dans la ville de Nebra, en Allemagne. La mannequin et activiste est entrée dans un enclos pour léopards. Un des félins, âgé de 16 ans et baptisé Troja, a attaqué Jessica Leidolph et lui mordant la joue, l'oreille et la tête avec insistance. La jeune femme a perdu connaissance et a été transportée de toute urgence à l'hôpital, en hélicoptère.

À l'hôpital, Jessica a appris qu'elle garderait ces cicatrices à vie. De son côté, la police a ouvert une enquête sur les circonstances de l'incident. Les autorités se penchent sur le profil du propriétaire de l'animal. Birgit Stache a 48 ans. Elle possède le léopard Troja depuis 19 ans et a travaillé pendant 20 ans comme dresseuse d'animaux pour des cirques et des parcs d'attractions.

Jessica Leidolph, elle, est mannequin de charme. Elle publie ses photos sur les réseaux sociaux, où plusieurs milliers d'internautes la suivent.